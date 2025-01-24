Сотрудники ФСБ задержали пилота по подозрению в госизмене

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В его отношении возбудили уголовное дело.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Пилота гражданской авиации задержали в Краснодаре. Его заподозрили в госизмене.

По версии следствия, летчик решил поучаствовать в финансировании ВСУ. Сам вышел на сборщика средств для боевиков. Затем действовал по инструкции. Обменял рубли на криптовалюту через интернет-сервис и перевел деньги на счет.

В отношении пилота возбудили уголовное дело.

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Сотрудники ФСБ задержали пилота по подозрению в госизмене

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