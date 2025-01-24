Песков: РФ заинтересована в возобновлении переговоров по ядерному разоружению

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал слова Дональда Трампа о важности диалога в этой сфере.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Россия заинтересована в возобновлении переговоров с США по поводу соглашения по денуклеаризации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Россия считает, что в сегодняшних условиях надо учитывать все ядерные потенциалы, добавил Песков. Он напомнил, что именно Штаты подорвали существование договоров в этой сфере, когда вышли из соглашения.

«Я хочу вам напомнить <…> заявление президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями, причем не по вине Российской Федерации», — сказал он.

Помимо этого, Песков в ходе брифинга упомянул и конфликт на Украине, уточнив, что он связан с угрозами нацбезопасности России и не зависит от цен на нефть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Песков отреагировал на слова Трампа про Овечкина. Избранный президент США перед инаугурацией лестно высказался о спортсмене из России.

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