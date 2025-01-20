Песков отреагировал на слова Трампа про Овечкина: «Хоккеист американского хоккея»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Песков: Овечкина считают великим спортсменом американского хоккея

Песков отреагировал на слова Трампа про Овечкина: «Хоккеист американского хоккея»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Избранный президент США перед инаугурацией лестно высказался о смертсмене из России.

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин воспринимается аудиторией спортсменом американского хоккея. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

«Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея. К нашей аудитории это никакого отношения не имеет», — сказал он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа на митинге в Вашингтоне. Он поблагодарил владельцев спортивный арены, где выступал политик.

«Их команда сейчас в отличном положении, а Овечкин — великий игрок», — сказал Трамп.

На счету Овечкина 21 шайба в нынешнем сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. К слову, в ноябре 2024 года Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Коламбус» установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиге, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Так спортсмен стал первым хоккеистом в XXI веке в возрасте больше 39 лет, кому удалось набрать три очка в двух матчах подряд в НХЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале декабря Овечкин вышел на лед после травмы. При этом врачи прогнозировали, что полное восстановление знаменитого хоккеиста займет до полутора месяцев.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:56
Путин поздравил Трампа со вступлением в должность
16:45
Чудом? Как Кейт Миддлтон удалось избежать облысения после химиотерапии
16:32
Песков отреагировал на слова Трампа про Овечкина: «Хоккеист американского хоккея»
16:19
Крымчане помогают спасать пострадавших от нефтяных загрязнений птиц
16:05
Видеоигры, мода, кино: как Москва развивает креативные индустрии
15:52
ВСУ потеряли более 460 боевиков в Курской области за сутки

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты ВСУ в Запорожье
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Победа по судьбе: в чем феномен Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год