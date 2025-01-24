Стендап-комика Славу Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии

Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в Белоруссии внесли в обновленный перечень экстремистов, опубликованный на сайте МВД Республики.

В декабре прошлого года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к лишению свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима за оскорбление и клевету в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Уголовное дело против комика рассматривалось в суде в порядке специального производства. Комиссаренко признали виновным по статьям «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «Клевета в отношении президента Белоруссии» и «Оскорбление президента Белоруссии».

Следственный комитет Республики еще 15 августа начал заочное производство уголовного дела против юмориста. При этом сам Комиссаренко давно переехал в Москву, получил российское гражданство, а с начала проведения специальной военной операции на Украине путешествует по миру, избегая постсоветских стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 заключенных, осужденных за участие в акциях протестов в стране.

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