Стендап-комика Славу Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

В декабре юмориста приговорили к лишению свободы за оскорбление и клевету в адрес Александра Лукашенко.

Стендап-комика Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии

Фото: Instagram*/slavakomissarenko

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Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в Белоруссии внесли в обновленный перечень экстремистов, опубликованный на сайте МВД Республики.

В декабре прошлого года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к лишению свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима за оскорбление и клевету в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Уголовное дело против комика рассматривалось в суде в порядке специального производства. Комиссаренко признали виновным по статьям «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «Клевета в отношении президента Белоруссии» и «Оскорбление президента Белоруссии».

Следственный комитет Республики еще 15 августа начал заочное производство уголовного дела против юмориста. При этом сам Комиссаренко давно переехал в Москву, получил российское гражданство, а с начала проведения специальной военной операции на Украине путешествует по миру, избегая постсоветских стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 заключенных, осужденных за участие в акциях протестов в стране.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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