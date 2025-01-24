Певица Глюкоза уехала из России после череды скандалов

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 79 0

Полгода назад в жизни артистки наступила черная полоса.

Певица Глюкоза уехала из России после череды скандалов

Фото: Instagram*/glukozamusic

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Певица Глюк’оZа уехала из России и кардинально сменила образ. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Как стало известно, Наталья Ионова, а именно так на самом деле зовут скандальную артистку, приехала в столицу Японии Токио, откуда она поделилась неожиданным фото. На снимке можно увидеть, что Глюк’оZа теперь носит белые волосы или парик с челкой, а также наносит поперек лица странные узоры, нарисованные черной краской.

В столице страны восходящего солнца 38-летняя Наталья находится не одна, а вместе с мужем Александром Чистяковым. Как считают в Сети, радикальная смена имиджа, скорее всего, является следствием проблем с запрещенными веществами, из-за которых она прошедшим летом появилась на сцене в неадекватном состоянии. Сама же певица уверяет, что все слухи о ее наркозависимости — это гнусная клевета, распространяемая влиятельным врагом артистки.

«Сейчас мне тяжело, потому что я понимаю, что это не конец, и мне придется еще бороться. Не с законом, нет. С человеком, который закон не уважает и пытается его подчинить себе», — жаловалась Ионова у себя в соцсетях.

До 2018 года артистка работала под покровительством продюсера Максима Фадеева. Однако после скандала в Красноярске шоумен объявил, что намерен отобрать у бывшей подопечной псевдоним и репертуар.

Карьера Ионовой оказалась на «стопе» после выступления в Красноярске, которое состоялось 20 июля. Певица вела себя неадекватно, не попадала под фонограмму, совершала странные движения, имитируя прикосновения к интимным местам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд шокировал публику новым имиджем.

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