«Жутковато, если честно»: кто из звезд шокировал публику новым имиджем

Поклонники не узнают Стаса Михайлова. Зачем 55-летний исполнитель перешел на молодежный стиль в одежде? Почему в сети активно обсуждают ботинки народного артиста РФ? Кто еще из знаменитостей одет не по возрасту? И как новый облик Глюкозы напугал фанатов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Наталья Ионова кардинально изменила свой имидж. Теперь у певицы синие волосы и две пары бровей. А ее откровенные наряды не оставляют простора для фантазий.

«Скажу вам по секрету: иногда я стесняюсь своей худобы. И мне кажется, что у меня здесь (показывает. — Прим. ред.) при открытых очень платьях слишком видны косточки», — призналась Глюкоза.

Ранее артистка демонстрировала поклонникам образ инопланетянки. Но те преображения звезды не оценили.

«Жутковато, если честно. Что с бровями опять?».

«Печальное зрелище».

Фанаты в недоумении и не понимают, что происходит с певицей.

«Каждый сходит с ума по-своему, потому что как-то стараются себя портить и не знают, как найти себя. Наверное, это внутренний какой-то крик. Она выражает именно это в волосах, в своем окрашивании, во всем. Я думаю, нужны очень специалисты. Это не здоровое», — выразила мнение стилист Ульяна Егорян.

Все началось в июле прошлого года на концерте в Красноярске. Глюкоза вела себя странно, материлась и прикасалась к интимному месту. А затем СМИ запестрели заголовками: родные поместили певицу в рехаб.

«Очень похоже на запрещенные психоактивные вещества. Скорее всего, психостимуляторного ряда», — уточнил нарколог Василий Шуров.

Некоторые решили, что Глюкоза попросту боится стареть. И дерзкие образы — лишь попытка казаться моложе. Но в чем тогда причина странного поведения?

«Мне нравится добавление этих цепочечек. Почему-то сейчас меня тянет именно на светлый металл», — рассказала певица.

«Возможно, это не последнее ее перевоплощение. Она целенаправленно делает все для того, чтобы получить это внимание к себе», — отметила клинический психолог Наталия Райх.

Впрочем, коллеги Глюкозы не видят ничего криминального в ее образе. К примеру, 57-летний Филипп Киркоров и сам регулярно меняет прическу, цвет волос и даже собственные формы. Недавно сделал липосакцию, подтянул живот, ягодицы и похвастался рельефными бицепсами.

«Все меняется в этой жизни. Чем старшем ты становишься, тем больше хочется сохранить себя для потомства и для истории в хорошей форме», — подчеркнул Киркоров.

«Ушивали диастаз, прорисовывали кубики, работали с грудной областью, работали и с плечами, и с руками, с ногами. В общем, весь Филипп был проработан», — уточнил хирург Тимур Хайдаров.

Стас Михайлов тоже поддался всеобщему тренду. Сделал три пересадки волос и попробовал инъекции ботокса. Но эта процедура пошла не по плану. Лицо частично парализовало, и у певца перестала двигаться бровь. С тех пор он предпочитает удивлять поклонников лишь своим гардеробом. Носит рваные джинсы, свитшоты с принтами, кепки и аксессуары.

«Я сам одеваюсь. У меня нет стилиста. У меня многие вещи могут лежать по два-три года. Потом раз — что-то поменялось в голове. Увидел так, вышел так», — признался Михайлов.

Последний выход 55-летнего артиста в свет и вовсе шокировал публику. Жилетка на голое тело, массивная цепь на груди, подвеска с крестом на ремне, но главный акцент — ботинки на платформе с клыками. Подписчики Михайлова уже отреагировали на экстравагантную обувь артиста.

«Когда никак не примешь свой возраст».

«Обувь каши просит».

«Мне кажется, Стас Михайлов — это все-таки такой любимец женщин, ловелас. Это больше в классику, в костюмы, что-то более привычное его целевой аудитории. Его как-то кидает то в гранж какой-то, то в авангард, то в классику», — высказалась стилист Наталья Токарева.

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«Потому что так вижу жизнь. Так чувствую. Настроение. Это все внутренний мир человека. Так я его чувствую сейчас», — объяснил певец.

Психологи считают: артисты «за 40» меняют стиль по нескольким причинам. И дело не только в растущей конкуренции.

«Главный страх артиста — это остаться невостребованным, незамеченным, непопулярным. Люди его не заметят, не увидят, не выскажут ему свою реакцию эмоциональную, свое мнение: хорошее, плохое, неважно какое», — рассказала клинический психолог Райх.

Стилисты уверяют: для того чтобы выглядеть моложе, не обязательно идти на крайние меры. Достаточно, например, грамотно обновить свой гардероб.

«Шуфутинский определенно стильный парень. Он предпочитает сейчас бренды, которые вдохновлены уличной культурой: хип-хоп, рэп, скейтеры, это все, Лос-Анджелес. И как-то у нас принято считать, что если хип-хоп, рэпер, то это молодежь. А что он должен носить? Серый пиджак в клеточку?» — отметила стилист Токарева.

Татуировки в виде временных наклеек очень нравятся фанатам эксцентричной Лолиты. А дреды Долиной в свое время только подогрели интерес к ее дуэтам с молодыми артистами.

«Музыкальный материал важен, но он не на 100% формирует образ артиста и то, насколько он будет продаваемым, дорогим, востребованным. Образ создает своих поклонников», — уточнила Наталия Райх.

Эксперты уверены: чтобы оставаться на волне успеха, знаменитостям не стоит кардинально менять внешность. В конце концов, артистов любят за талант и творчество, которые времени не подвластны.