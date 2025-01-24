Путин посмертно наградил орденом «Мужества» корреспондента «Известий» Мартемьянова
Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки дрона ВСУ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом «Мужества» погибшего в результате атаки ВСУ корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Соответствующий указ был опубликован на сайте официальных правовых актов.
«Орденом «Мужества» Мартемьянова Александра Сергеевича — корреспондента общества с ограниченной ответственностью «Мультимедийный информационный центр «Известия», город Москва (посмертно)», — указано в документе.
Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки дрона ВСУ. Он с коллегами из других СМИ передвигался в гражданском автомобиле не по линии фронта. Журналистов серьезно ранило, а Мартемьянов, к сожалению, не выжил.
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, направила обращение в ЮНЕСКО, призывая организацию обратить внимание на инциденты, когда ВСУ нападали на российских журналистов.
86%
-0.84 103.19
-0.47
Нашли ошибку?