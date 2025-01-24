Путин посмертно наградил орденом «Мужества» корреспондента «Известий» Мартемьянова

Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом «Мужества» погибшего в результате атаки ВСУ корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Соответствующий указ был опубликован на сайте официальных правовых актов.

«Орденом «Мужества» Мартемьянова Александра Сергеевича — корреспондента общества с ограниченной ответственностью «Мультимедийный информационный центр «Известия», город Москва (посмертно)», — указано в документе.

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки дрона ВСУ. Он с коллегами из других СМИ передвигался в гражданском автомобиле не по линии фронта. Журналистов серьезно ранило, а Мартемьянов, к сожалению, не выжил.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, направила обращение в ЮНЕСКО, призывая организацию обратить внимание на инциденты, когда ВСУ нападали на российских журналистов.