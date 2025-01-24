Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России

Телеведущий и кинорежиссер Тигран Кеосаян получил звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист Российской Федерации“… Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства „Гильдия продюсеров России“, город Москва», — говорится в документе.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. С ранних лет он мечтал связать свою жизнь с кинематографом и внести вклад в его развитие.

В своей работе он стремится к высоким ценностям: дружбе и верности. Они являются основой таких его работ, как «Мираж», «Мужская работа», «Три товарища» и многих других.

В 2007 году Тигран Кеосаян начал карьеру в роли телеведущего и вел такие программы, как «Ты и я», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама».

Ранее 5-tv.ru писал, что Тигран Кеосаян сравнил три периода современной России.