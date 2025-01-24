Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 48 0

Президент подписал соответствующий указ.

Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущий и кинорежиссер Тигран Кеосаян получил звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист Российской Федерации“… Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства „Гильдия продюсеров России“, город Москва», — говорится в документе.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. С ранних лет он мечтал связать свою жизнь с кинематографом и внести вклад в его развитие.

В своей работе он стремится к высоким ценностям: дружбе и верности. Они являются основой таких его работ, как «Мираж», «Мужская работа», «Три товарища» и многих других.

В 2007 году Тигран Кеосаян начал карьеру в роли телеведущего и вел такие программы, как «Ты и я», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама».

Ранее 5-tv.ru писал, что Тигран Кеосаян сравнил три периода современной России.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
Время путешествий и приключений: китайский гороскоп на февраль 2025 года

Последние новости

21:42
Режим ЧС федерального характера ввели в Севастополе после крушения танкеров
21:27
«Не мой язык»: Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса»
21:15
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России
21:00
Путин посмертно наградил орденом «Мужества» корреспондента «Известий» Мартемьянова
20:50
«Грубо и резко»: как правильно отвечать на намеки с сексуальным подтекстом
20:32
Тайны «Прохожего» ушли с молотка: рукопись Виктора Цоя продали на аукционе

Сейчас читают

«Русские в Голливуде»: режиссер Кустурица о номинации Юры Борисова на «Оскар»
Малыш вырос: Диана Гурцкая обеспокоена взрослением сына
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год