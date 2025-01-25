«Глупеют с каждым днем»: актер Пермяков заявил, что женщинам дали слишком много прав

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 43 0

Актер Пермяков: женщинам предоставили слишком много прав

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам артиста, сейчас достаточно сложно встретить достойную избранницу.

В современном обществе женщинам предоставили слишком много прав. Таким мнением поделился актер Владимир Пермяков, более известный как Леня Голубков из рекламы финансовой пирамиды «МММ», в разговоре с 5-tv.ru на благотворительном светском рауте «Наш мир — 21 век».

«Мне кажется, нашим любимым, прекрасным женщинам дали много прав, и это мешает им быть женщиной — настоящей женщиной. Они начинают тянуть одеяло на себя за первенство и в жизни, и в любви. Я думаю, на 90% все зависит от женщин», — считает артист.

По мнению Пермякова, сейчас достаточно сложно встретить умную и достойную избранницу, так как женщины «глупеют с каждым днем».

«Много коварных женщин. Такое ощущение, что женщины глупеют с каждым днем — причины создают, проблемы. С умной женщиной не нужен подход, она сама все чувствует, понимает, и она не создает проблем», — объяснил он.

К слову, 72-летнему актеру все же удалось отыскать достойную возлюбленную. В 2023 году Пермяков женился на коллеге Ольге Петровой, которая младше его на 20 лет.

Несмотря на большую разницу в возрасте, актеры счастливы вместе и строят планы. Для артиста это четвертый брак. Две первые жены не поддерживали его творческих порывов и заставляли идти на стройку. Третья жена умерла от воспаления легких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Владимира Пермякова обманули мошенники.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в ДНР
14:00
«Глупеют с каждым днем»: актер Пермяков заявил, что женщинам дали слишком много прав
13:39
В Казахстане четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе
13:20
Самолет Ан-24 выкатился за полосу движения в Хабаровском крае
13:09
Путин утвердил поручения по вопросам социальной поддержки семей
13:02
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи боевиков в зоне СВО

Сейчас читают

Сыгравшего Леню Голубкова актера Владимира Пермякова обманули мошенники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год