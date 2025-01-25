«Я убежала из дома»: как Тамара Семина покорила Россию

В прошлом, при поступлении в институт с актрисой произошла невероятная история, которая определила ее будущее.

Народная артистка РСФСР Тамара Семина в молодости сбежала из дома, чтобы поступить во ВГИК, поскольку ее не отпускала мама. Об этом она рассказала 5-tv.ru во время благотворительного светского раута «Наш мир — 21 век».

Оказывается, родительница актрисы очень не хотела, чтобы ее дочь выбрала себе творческую профессию. Говорила, что на порог дома не пустит. Тогда Семиной пришлось пойти на отчаянный шаг, чтобы исполнить свою мечту.

«Я убежала из дома. Маме только записку (Оставила — Прим.ред.): „Мам, полицию не вызывай, меня не ищи. Я уехала в Москву поступать в институт“. Все. Она не знала даже в какой», — рассказала Семина.

Сейчас сложно представить кинематограф без народной артистки, но если бы не мистический случай, Семина могла бы и не попасть во ВГИК. Когда она приехала в Москву, то ничего не знала, куда ей ехать и как добираться.

Она села в троллейбус и поехала до конечной остановки. Станция располагалась возле учебного учреждения. На улице была холодная ночь, и Семина хотела попросить водителя транспорта оставить ее внутри салона, чтобы немного поспать.

«Я говорю водителю: „Вы знаете, можно я посплю в троллейбусе? А то очень холодно, мне негде ночевать“. Говорит: „А ну-ка пошла вон, сейчас в милицию сдам, вот там и поспишь“. Вот такое было мое знакомство со ВГИКом», — ответила Семина.

Актрисе пришлось ждать возле здания, пока его не откроют. Когда в него вошли сотрудники, она прошла следом, чтобы отдать свои документы на вступительные экзамены. Но выяснилось, что по срокам Семина опоздала.

Она не знала, что ей дальше делать. Шла по коридору и плакала. И тогда неожиданно столкнулась с «высоким дядькой», который оказался деканом актерского факультета. Он и попросил комиссию сделать для Семиной исключение.

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