Сестра Федосеевой-Шукшиной рассказала о последней встрече с актрисой

Сестра Федосеевой-Шукшиной в последнюю встречу с сестрой держала ее за руку

Сестра народной артистки РФ Лидии Федосеевой-Шукшиной Татьяна Федосеева видела родственницу за день до смерти. Об этом сестра усопшей сообщила корреспонденту 5-tv.ru на церемонии прощания с актрисой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке.

«Пятого числа я ее держала за руку», — сказала Федосеева.

Также родственница артистки отметила, что актриса прожила честную и порядочную жизнь. Она не позволяла себе даже ложь.

«Самая добрая, самая искренняя. Нигде никогда слова не соврала. Прожила честно и порядочно», — заверила сестра Федосеевой-Шукшиной.

Во время общения с журналистами на церемонии прощания она не смогла сдержать эмоций. На видео можно услышать, как из-за этого голос женщины дрожит.

Лидия Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября от сердечной недостаточности. Ей было 88 лет. За несколько недель до смерти актриса была госпитализирована и последние дни своей жизни провела в больнице.

Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище рядом со вторым мужем, заслуженным деятелем искусств РСФСР Василием Шукшиным, который умер в 1974 году.

На прощании с артисткой ее дочери, Мария и Ольга Шукшины, расплакались, стоя по разные стороны гроба.

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