«Источники бактерий»: как правильно хранить еду в холодильнике

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 42 0

Жареная рыба не должна оставаться в холодильнике более 12 часов

«Источники бактерий»: как правильно хранить еду в холодильнике

Фото: www.globallookpress.com/© Harald Tittel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Каждый продукт требует особого подхода.

Готовую еду нужно убирать в холодильник не позднее, чем через два часа после приготовления. Об этом «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

«Важно, чтобы температура в холодильнике не превышала четыре градуса, так как в этом температурном диапазоне активнее развиваются микробы, что увеличивает риск порчи пищи», — отметил специалист.

Он добавил, что салаты, приготовленные на заправке, могут храниться в холодильнике максимум 12 часов.  Салаты, приготовленные из маринованных или квашеных овощей, напротив, можно держать в холоде до 36 часов.

Что касается мяса и рыбы, то, как заявил гастроэнтеролог, их можно хранить в холодильнике максимум 12 часов. Жареное или вареное мясо необходимо употреблять в течение двух суток. Только опять же не стоит забывать про правила хранения. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем польза риса и как его правильно употреблять.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Собирается раскрыть все тайны»: Мелания Трамп снимет фильм о жизни в Белом доме
11:11
«Я думала, они закрытые»: что повлияло на мнение мексиканской звезды о России
11:00
Су-34 нанес удар по военной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:46
Город для жаждущих знаний: какие шансы дает студентам Москва
10:35
В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России
10:19
«Источники бактерий»: как правильно хранить еду в холодильнике

Сейчас читают

Сыгравшего Леню Голубкова актера Владимира Пермякова обманули мошенники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год