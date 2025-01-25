Цвет имеет значение: в чем польза риса и как его правильно употреблять

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

Белый рис можно хранить при комнатной температуре в герметичной упаковке

Цвет имеет значение: в чем польза риса и как его правильно употреблять

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Врач перечислил особенности крупы, о которых важно знать.

Рис — главный источник углеводов. Без этого продукта не представляют свой рацион миллионы людей по всему миру по всему. Уникальные свойства риса абсолютно по-разному оказывают влияние на организм человека. Подробнее об этом, а также о видах данного продукта Газете.ру рассказала врач-диетолог Наталия Шведова.

«Коричневый рис — наиболее полезный, так как в нем содержатся клетчатка, витамины и минералы (магний, фолиевая кислота, железо). Регулярное употребление такого риса снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, поддерживает уровень глюкозы в крови», — отметила диетолог.

Также Шведова подчеркнула нельзя забывать, что коричневый рис содержит мышьяк. В малой концентрации он не приносит вреда организму, однако врачи советуют следовать особым правилам приготовления. Крупу надо промывать, замачивать, а также использовать фильтрованную воду при варке.

Что касается белого риса, то он имеет более высокий гликемический индекс по сравнению с коричневым. Его наличие в рационе способно вызвать резкие скачки сахара в крови, в частности у пациентов с сахарным диабетом второго типа.

И все же, по словам Шведовой, белый рис усваивается с легкостью. Врачи его часто рекомендуют людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. У белого риса мягкая текстура, она совсем не раздражает кишечник.

«Чтобы рис оставался полезным продуктом, важно соблюдать рекомендации по его хранению. Белый рис можно хранить при комнатной температуре в герметичной упаковке. Коричневый рис, более подверженный прогорканию из-за высокого содержания жиров, лучше держать в холодильнике или морозильной камере», — отметила врач.

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