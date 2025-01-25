Город для жаждущих знаний: какие шансы дает студентам Москва

Москва — центр притяжения молодежи со всех уголков России. В вузах и колледжах города обучается более 900 тысяч человек. Молодым людям открыто множество уникальных возможностей для получения знаний, построения карьеры, реализации в творческой сфере. В столице действует развитая система поддержки студентов и создана особая среда для сотрудничества. Юношам и девушкам доступны разнообразные направления обучения в ведущих вузах, инновационные площадки, образовательные программы, масштабные мероприятия. Им всесторонне помогают расти, развиваться, приобретать профессию и дело жизни.

Участвовать в жизни города и страны

Найти сообщество единомышленников и развиваться вместе с ними удобно благодаря проекту «Молодежь Москвы». Он полезен тем, кто интересуется карьерным продвижением, стендапом и публичными выступлениями, уличным спортом, КВН и многим другим. Проект направлен на поддержку и реализацию молодежных инициатив. В рамках дней «Молодежи Москвы» на площадках вузов и колледжей представители проекта рассказывают студентам о ключевых направлениях деятельности, мероприятиях, студенческих конкурсах, в которых может принять участие каждый.

В течение всего учебного года активные студенты могут присоединиться к команде «Молодежи Москвы» и стать амбассадорами проекта. На данный момент в их число вошло уже более 120 ребят. Активисты знакомят других студентов с возможностями, которые город предоставляет молодым москвичам, например с разнообразными акциями, полезными ресурсами, инновационными площадками, образовательными программами и масштабными мероприятиями. Для того чтобы вступить в команду амбассадоров, необходимо подать заявку на странице портала «Молодежь Москвы».

Учиться и видеть перспективы

Сегодня в Москве меняется система профессиональной подготовки кадров. Идет масштабная трансформация содержания образования, а также инфраструктуры нового образовательного процесса. Один из ключевых элементов всех изменений — это постоянное сотрудничество с работодателями, работа по их запросам. Формируется широкий пул партнеров, с которыми столичные колледжи выстраивают долгосрочные взаимоотношения.

Среди них уже более трех тысяч работодателей, в том числе государственная корпорация «Ростех», ГУП «Московский метрополитен», АО «Шереметьево безопасность», ПАО «МОЭК», АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“», ООО «Главстрой», ПАО «МГТС», ПАО «Ростелеком», ГУП «Мосгортранс», ООО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ассоциация «Российские автомобильные дилеры», ООО «Инженерстрой», ООО «Спецград», АО «Московский автомобильный завод „Москвич“», АО «НПП „Торий“», холдинг «Объединенные кондитеры» и другие.

Совместно с компаниями формируется профиль выпускника колледжа, который будет готов к работе на предприятии уже во время учебы, постепенно наращивая свои компетенции и становясь к выпускному курсу опытным специалистом. Совместно проектируются образовательные программы, разрабатываются стандарты оснащения мастерских, задания для промежуточной и итоговой аттестаций, проводится профориентационная работа со школьниками.

Получать поддержку в поиске работы и открытии своего дела

Москва создает все необходимые условия, чтобы начинающие специалисты были уверены в завтрашнем дне. Они могут пройти стажировку у лучших работодателей города, открыть собственное дело, прокачать гибкие навыки и получить помощь в трудоустройстве.

В условиях высокой кадровой потребности молодые специалисты становятся для компаний желанными кандидатами и первые шаги на этом пути — программы стажировок. Многие проходят их еще во время обучения. Центр «Профессии будущего» предлагает студентам более двух тысяч направлений для стажировок из разных отраслей. Молодым специалистам доступны вакансии менеджера по продажам, администратора, программиста, токаря, инженера, водителя, пекаря, экономиста, официанта, бариста и другие востребованные позиции. В базе центра количество оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов в прошлом году увеличилось на 20 процентов.

Подобрать подходящую вакансию помогут карьерные наставники центра «Профессии будущего». Они расскажут, как составить резюме и сопроводительное письмо, посоветуют тренинги, на которых можно развить навык эффективной самопрезентации на собеседовании и подготовиться к встрече с работодателем.

Использовать цифровые возможности и все успевать

Решать повседневные задачи быстро, не отвлекаясь от учебы, молодым людям позволяют цифровые услуги и сервисы Москвы. Пользоваться ими удобно и просто, к тому же бесплатный городской вайфай есть в общежитиях многих вузов. С каждым годом количество точек доступа к нему увеличивается.

На портале mos.ru учащиеся колледжей и студенты вузов оформляют карту москвича. Она дает возможность пользоваться льготным проездом в городском транспорте, получать скидки на товары и услуги более чем в 8,5 тысячи партнерских точек. Карту можно использовать в качестве единого читательского билета в столичных библиотеках и записываться с ее помощью к врачу через инфоматы в поликлиниках. Кроме того, учащиеся столичных колледжей могут бесплатно посещать столичные музеи и выставочные залы по программе «Музеи — детям», а также записать на карту москвича идентификатор сервиса «Москвенок», чтобы использовать ее для прохода в учебное заведение и оплаты питания в столовой.

Услуги и сервисы портала mos.ru полезны молодым людям в самых разных жизненных ситуациях. Здесь они прикрепляются к городской и стоматологической поликлиникам, просматривают информацию из своей электронной медицинской карты при наличии доступа к сервису, записываются на прием к врачам и на прохождение медкомиссии для оформления водительских прав.

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