Имущество на два миллиарда рублей украли из сейфовых ячеек в России за 2024 год

Крипта очень удобный способ перевода денег для тех, кто не хочет «светиться» в банках. Пока это поле в «серой зоне», что у нас, что в США. Но люди, у которых есть деньги, постоянно ищут способ их сохранить и преумножить. Советское «храните деньги сберегательной кассе» уже не работает. Касса — не самое надежное место, как оказалось.

Всего за неделю два случая воровства в банковских ячейках. Ущерб в обоих случаях под 200 миллионов. Оба «депозитария» обнесли свои же. Расследование провел корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Сотрудники столичного офиса Национального Банка Сбережений пытаются скрыть от клиентов информацию об ограблении сейфовой ячейки.

В интернете на официальном портале МВД написано, что в краже подозревается член совета директоров именно банка НБС Алексей Гостюхин.

Только за прошлый год из сейфовых ячеек по всей стране украли имущества на два миллиарда рублей. Массивные бронированные двери, множество замков, чувствительная охранная сигнализация становятся бесполезными, если на дело идут сами сотрудники учреждений. И доказать их вину во многих случаях непросто.

«Клиент не хочет, не заинтересован в том, чтобы суммы, которые хранятся, или ценности, которые хранятся, не были гласными, потому что по процедуре банковский работник не проходит в ячейку. То есть неизвестно, что там положено», — комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Игорь Симонов.

Единственный вариант — опись имущества. Тогда в случае кражи банк обязан возместить убытки. Такой порядок в марте 2024 года определил Верховный Суд РФ. Но клиентам придется выйти из тени и раскрыть происхождение ценностей. Другое дело — коммерческие депозитарии.

«В последнее время появились такие, я бы сказала, вновь созданные организации, которые, например, себя называют депозитарным центром и так далее. Эта компания не относится к профессиональным участникам финансового рынка, легальным участникам финансового рынка. Это просто юрлица, самые обычные», — рассказал заместитель директора фонда «Права заемщиков», Аля Храпунова.

Обычная фирма с уставным капиталом в десять тысяч рублей закупает ящики, создает видимость защиты, предлагает хранить у себя миллиарды.

Сотрудница одного из столичных депозитариев в бизнес-центре откровенничает: работает фирма без лицензий и предлагает защиту имущества не только от грабителей.

Доступ к вашим ячейкам налоговая не имеет.

И ведет нас в хранилище. Сотрудница открывает сейф и выходит.

Кассету нам дали, чтобы мы положили туда свою ценную вещь. Она пластмассовая, выглядит не очень надежно. Кладем просто бумажку.

Хочу обратить внимание, как расположены специальные ячейки. Очень много шкафов и много камер наблюдения. При этом нет ни одного сотрудника, который следил бы за вами.

На анонимность в депозитарии надеялись клиенты из Сочи, но прогадали. На прошлой неделе арестовали директора местной фирмы, который вынес из ячеек клиентов 170 миллионов рублей. И это только официальные цифры.

А как же обстоят дела с безопасностью в банках? Мы отправились в один из столичных офисов.

Девушку за стеклом интересует лишь размер ячейки. Она оформляет договор, берет плату за аренду и без лишних вопросов отправляет нас в хранилище в сопровождении охранника.

Секьюрити открывает двери разными ключами, подводит нас к ящикам, показывает кейс. Но из хранилища никуда не выходит. Только отворачивается, делает вид, что не замечает, как мы положили пустую папку. Именно так могут действовать наводчики. Они подсматривают имущество клиентов и потом сообщают грабителям.

По наводке, возможно, работал и Артур Барбынец. Он вынес из хранилища петербургского «РосДорБанка» деньги и драгоценности на миллиард рублей. За это получил пять лет колонии. Теперь потерпевшие ждут возвращения своего имущества. Только если смогут доказать, что именно находилось в ячейках. Процесс приема ценных вещей в хранилище никак не регламентирован.

«Центральный банк обещал, что он усилит в этом направлении свои требования. Но на сегодня, к сожалению, каких-то серьезных изменений нет. Банк не несет ответственность за внутреннее содержимое», — прокомментировал профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС, Алексей Войлуков.

Топ-менеджер Национального Банка Сбережений Алексей Гостюхин об этом явно знал. Возможно, надеялся, что клиентка не обратиться в полицию. Потерпевшей стала председатель правления, другого обанкротившегося Росинтербанка Марина Краснова. Восемь лет назад ее клиенты тоже лишились сбережений. Правда, на вкладах.

Арбитражный суд возложил ответственность на ее заместителя. А сама Краснова по сей день была успешной бизнес-леди. Три фирмы консультации в финансовой сфере, строительство и фермерство ей приносят под миллиард в год. Уверяет, что в ячейке было 270 миллионов, так что, может, и не заметит потери.