«Америка проклята»: Кустурица заявил о свободе Сербии и раскрыл секрет божественности

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 50 0

Режиссер Кустурица: открою секрет — Америка проклята

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Завершился международный кинофестиваль «Кустендорф» режиссера.

Режиссер Эмир Кустурица выступил в Сербии по случаю завершения своего 18-го международного кинофестиваля «Кустендорф». Сербский кинодеятель высказался о свободе своей родной страны, а также проклятой Америке.

«Самое прекрасное в этом фестивале то, что он сделал людей более смелыми и что они больше не были так обязаны законам рынка, управляющего миром кино. Деньги — это все в окружающем нас мире. В свободных горах Сербии все не так. Ведь это свободные горы Сербии», — сказал он.

Российские участники фестиваля взяли несколько наград. Так, фильм «Вселение» Софии Чигировой получил приз жюри и взял «Вилько Филач». Награду картина получила за лучшую операторскую работу, за которую отвечал будущий муж Чигировой Владислав Бурлака.

Второе место и награду «Серебряное яйцо» получила за фильм «Такой именно день» российский режиссер Клавдия Коршунова. Она не смогла приехать в Сербию, поэтому за нее приз получил директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов.

«Как сказал бы (французский писатель Жан-Поль. — Прим. ред.) Сартр, свобода оплачивается как чаевые в баре, но здесь она переживается по-другому, противоположно. У нас есть еще один секрет, которым мы хотим поделиться. Секрет божественности — один из самых важных секретов, когда человек приближается к своей религиозной группе. Но секрет, который я вам сейчас открою, называется «Америка проклята», — подчеркнул Кустурица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кустурица рассказал о проблемах киноиндустрии. Вместе с тем он назвал самобытным российский кинематограф. По его словам, у России огромный шанс развивать свое кино, но лишь когда она «перестанет подражать Голливуду».

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
«Магия пластики»: Юлию Волкову обвинили в ненатуральности
11:26
Более пяти тысяч избирательных участков открылось на выборах президента Белоруссии
11:10
Кабмин РФ выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута
10:52
«Неразрывная связь»: как Россия и Белоруссия сотрудничают в различных сферах
10:38
«Америка проклята»: Кустурица заявил о свободе Сербии и раскрыл секрет божественности
10:17
Нужно договариваться: как не ругаться родителям и бабушке в вопросе воспитания ребенка

Сейчас читают

«Цельный образ сложился»: Вячеслав Макаров о перевоплощении в Кая Метова
Сотрудник МЧС едва не погиб при пожаре на Канареечной улице в Петербурге
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год