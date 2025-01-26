«Америка проклята»: Кустурица заявил о свободе Сербии и раскрыл секрет божественности

Завершился международный кинофестиваль «Кустендорф» режиссера.

Режиссер Эмир Кустурица выступил в Сербии по случаю завершения своего 18-го международного кинофестиваля «Кустендорф». Сербский кинодеятель высказался о свободе своей родной страны, а также проклятой Америке.

«Самое прекрасное в этом фестивале то, что он сделал людей более смелыми и что они больше не были так обязаны законам рынка, управляющего миром кино. Деньги — это все в окружающем нас мире. В свободных горах Сербии все не так. Ведь это свободные горы Сербии», — сказал он.

Российские участники фестиваля взяли несколько наград. Так, фильм «Вселение» Софии Чигировой получил приз жюри и взял «Вилько Филач». Награду картина получила за лучшую операторскую работу, за которую отвечал будущий муж Чигировой Владислав Бурлака.

Второе место и награду «Серебряное яйцо» получила за фильм «Такой именно день» российский режиссер Клавдия Коршунова. Она не смогла приехать в Сербию, поэтому за нее приз получил директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов.

«Как сказал бы (французский писатель Жан-Поль. — Прим. ред.) Сартр, свобода оплачивается как чаевые в баре, но здесь она переживается по-другому, противоположно. У нас есть еще один секрет, которым мы хотим поделиться. Секрет божественности — один из самых важных секретов, когда человек приближается к своей религиозной группе. Но секрет, который я вам сейчас открою, называется «Америка проклята», — подчеркнул Кустурица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кустурица рассказал о проблемах киноиндустрии. Вместе с тем он назвал самобытным российский кинематограф. По его словам, у России огромный шанс развивать свое кино, но лишь когда она «перестанет подражать Голливуду».