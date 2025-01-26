«Я бы знала»: мама Тимати ответила на слухи о свадьбе сына

С новой избранницей рэпера у Симоны теплые отношения.

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова заверила подписчиков, что если бы ее сын женился на своей возлюбленной модели Валентине Ивановой, то она бы об этом непременно узнала. Так она опровергла слухи о свадьбе сына.

«Думаю, что я бы знала», — написала в соцсети знаменитость.

Также Симона подчеркнула, что отношения с избранницей сына у нее хорошие, но в подробности она вдаваться не стала. На прямой вопрос, кто ей был ближе из возлюбленных сына, она с иронией написала, что внучка Алиса.

С Алисой, которую Тимати подарила модель Алена Шишкова, у Симоны особые отношения. Она не скрывает, что девочка — важная часть ее жизни.

С самого детства воспитанием малышки занималась бабушка. Она признавалась, что взяла на себя заботы о внучке, чтобы ее родители могли строить собственную карьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что девушка Тимати рассказала о последствиях поездки в Париж.