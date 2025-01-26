Барак Обама закрутил роман с Дженнифер Энистон
Газета Mint: бывший президент США Обама может встречаться с Дженнифер Энистон
Фото: Reuters/Julia Demaree Nikhinson
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Слухи о разводе экс-президента с супругой — не беспочвенны.
Экс-президент США Барак Обама закрутил роман с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. Об этом стало известно на вечеринке друзей артистки, где она сама якобы в этом призналась.
«На вечеринке у друзей Дженнифер роман всплыл случайно — сама Дженнифер призналась в этом. Они сидели с экстрасенсом, что звучит сюрреалистично, но среди ее ближайших друзей это точно не секрет», — передает слова друга актрисы газета Mint.
При этом ни сама Энистон, ни Обама информацию о романтической связи не подтверждали. Хотя на их союз многое намекает, например, проблемы в отношениях политика и его жены Мишель Обамы.
Пара вместе с 1992 года, однако теперь в их семье наступил кризис. Тревожными знаками стало отсутствие супруги Обамы на недавних громких событиях для американских политиков. Например, она не пришла инаугурацию президента США Дональда Трампа.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Барак и Мишель Обама могут развестись.
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