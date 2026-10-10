Московские НКО поддерживают семьи участников СВО через творческие проекты

Московские некоммерческие организации проводят творческие встречи для семей участников специальной военной операции (СВО), организуют психологическую поддержку и помогают военнослужащим после возвращения домой. Об этом написали на портале mos.ru.

В рамках проекта «Мастерская Надежды: семейное вдохновение» семьи участников СВО встречаются по выходным на площадке Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Здесь на кулинарных мастер-классах под руководством шеф-повара участники готовят десерты, закуски, супы и горячие блюда. В меню уже были чизкейк, рулет из лаваша и охотничий салат. Иногда занятия проходят на свежем воздухе — например, однажды участники готовили бургеры.

Любители творчества рисуют акварелью, расписывают футболки и делают украшения своими руками. А в музыкальной гостиной слушают классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского.

Не обходится и без психологической помощи. Специалист помогает участникам справляться с тревогой, находить общий язык с родными и поддерживать друг друга.

За время работы проекта провели 18 кулинарных мастер-классов, 16 художественных занятий и шесть музыкальных встреч. Всего в них приняли участие 526 человек. Инициатива получила грант мэра Москвы и продолжит работу до конца года.

В центре «Лисена Арт» действует проект «СВОи женщины». Он появился благодаря Арине Тихоновой, которая захотела создать место, где жены, мамы и дочери военнослужащих могли бы общаться, заниматься любимым делом и чувствовать поддержку.

Сначала участницы собирались по пятницам, рисовали, вязали, лепили из глины и шили вещи для бойцов и госпиталей. Постепенно к занятиям добавились создание украшений, работа с дизайнером и подготовка собственных коллекций одежды.

За полтора года женщины представили две коллекции — «Лисена Арт» и «СВОи женщины». Последнюю создали в цветах российского триколора. Участницы также учатся ходить по подиуму, выступать перед публикой и подбирать одежду вместе со стилистами.

Одним из запоминающихся событий стал показ в коворкинг-центре НКО на ВДНХ. На сцену вышли жены, матери и дети участников СВО. Для многих это был первый подобный опыт. Некоторые женщины благодаря проекту задумались о новой профессии.

Центр общественных инициатив «Журавли» занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи военнослужащим и жителям приграничных регионов. С 2022 года волонтеры передали более 450 тонн грузов. В посылки входят продукты, теплая одежда, средства гигиены, школьные принадлежности и корм для животных.

Недавно команда отправила в Курскую область два автомобиля УАЗ. Их используют для перевозки медикаментов и необходимых грузов.

Еще одно направление работы связано с возвращением бойцов к мирной жизни. В госпитале для ветеранов войн № 3 «Журавли» открыли барбершоп, где военнослужащие могут не только подстричься, но и освоить профессию барбера.

Сегодня в работе центра участвуют около 50 волонтеров и сотрудников партнерских организаций.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подчеркнул вклад ветеранов СВО в развитие паралимпийского спорта. Премию «Герои Отчизны — Герои спорта» присуждают участникам соревнований различного уровня.

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