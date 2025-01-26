Украинский дрон попытался атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар
Украинские националисты целились на центр населенного пункта.
Фото: © РИА Новости/ Павел Лисицын
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотников Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил врио главы населенного пункта Максим Пухов.
Он отметил, что за 26 января украинские боевики предпринимают вторую попытку атаки на город.
«Обе террористические атаки были нацелены на центр города, где кипит мирная городская жизнь. Задача таких атак — нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан», — написал Пухов в своем Telegram-канале.
В результате произошедшего пострадавших и разрушений на земле нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы уничтожили 15 дронов ВСУ и два безэкипажных катера в ночь на 26 января.
- 26 янв
- Армия РФ уничтожила 15 дронов ВСУ и два безэкипажных катера
- 25 янв
- Над Брянской областью уничтожили дрон ВСУ
- 24 янв
- За ночь силы ПВО РФ уничтожили 121 беспилотник ВСУ над Россией
- 24 янв
- В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников ВСУ
- 24 янв
- Обломки беспилотника попали в частный дом в Рязани
- 24 янв
- В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
- 24 янв
- Часть жителей Курска осталась без света после падения обломков БПЛА
- 24 янв
- Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье
- 24 янв
- Системы ПВО за вечер сбили 49 беспилотников ВСУ над Россией
- 23 янв
- За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией России
Читайте также
86%
-0.84 103.19
-0.47
Нашли ошибку?