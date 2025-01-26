Украинский дрон попытался атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Украинские националисты целились на центр населенного пункта.

ВСУ атаковали дроном город-спутник ЗАЭС Энергодар

Фото: © РИА Новости/ Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотников Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил врио главы населенного пункта Максим Пухов.

Он отметил, что за 26 января украинские боевики предпринимают вторую попытку атаки на город.

«Обе террористические атаки были нацелены на центр города, где кипит мирная городская жизнь. Задача таких атак — нарушить нормальное функционирование города, создать панику среди горожан», — написал Пухов в своем Telegram-канале.

В результате произошедшего пострадавших и разрушений на земле нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы уничтожили 15 дронов ВСУ и два безэкипажных катера в ночь на 26 января.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
26 янв
Армия РФ уничтожила 15 дронов ВСУ и два безэкипажных катера
25 янв
Над Брянской областью уничтожили дрон ВСУ
24 янв
За ночь силы ПВО РФ уничтожили 121 беспилотник ВСУ над Россией
24 янв
В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников ВСУ
24 янв
Обломки беспилотника попали в частный дом в Рязани
24 янв
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
24 янв
Часть жителей Курска осталась без света после падения обломков БПЛА
24 янв
Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье
24 янв
Системы ПВО за вечер сбили 49 беспилотников ВСУ над Россией
23 янв
За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией России
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
Российские дипломаты возложили цветы к памятникам жертв Освенцима
17:36
Украинский дрон попытался атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар
17:13
ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР
17:00
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Ростовом. Момент аварии попал на видео
16:40
Часы, кольца и заморские деликатесы: какие подарки получает Тамара Семина от поклонников
16:18
«Плюнула в лицо и в душу»: актер Пермяков о разводе с бывшей женой

Сейчас читают

«Плюнула в лицо и в душу»: актер Пермяков о разводе с бывшей женой
Часы, кольца и заморские деликатесы: какие подарки получает Тамара Семина от поклонников
«Цельный образ сложился»: Вячеслав Макаров о перевоплощении в Кая Метова
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год