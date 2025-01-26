В Донецке сорвана террористическая атака на критически важный водонапорный узел

Очередная террористическая атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк была сорвана с помощью системы «Купол Донбасса». Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Уточняется, что системой перехвачен вражеский ударный беспилотник самолетного типа, целью которого был критически важный для региона водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка.

«Взрывотехники регионального Управления ФСБ России совместно с коллегами из ГУ МЧС России по ДНР обезвредили БПЛА, изъяли взрывную часть и уничтожили на специализированном полигоне», — говорится в сообщении.

Ранее представитель УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) Оксана Семесенко сообщила, что в период с 30 декабря по 5 января система «Купол Донбасса» сорвала 211 атак дронов ВСУ на мирных граждан и инфраструктуру республики.

В частности, в Макеевке был сбит беспилотник самолетного типа, который нес на себе более 15 килограммов взрывчатого вещества и был нацелен на одну из узловых подстанций, питающих районы Донецка и Макеевки.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система «Купол Донбасса» уничтожила три разведывательных беспилотника ВСУ в небе над Донецком.