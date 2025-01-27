Президент Колумбии выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США

Президент Колумбии Густаво Петро выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США. Об этом говорится на странице правительства страны в соцсетях.

Ранее Петро не стал принимать депортированных, Колумбия развернула в воздухе два военных борта Штатов с нелегалами. Тогда президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на все товары, ввозимые из южноамериканской страны. После этого депортированных решили принять. Привезут их, в том числе на самолете президента Колумбии.

Дональд Трамп против нелегальных мигрантов

Трамп сразу после инаугурации подписал указ, согласно которому въезд мигрантов на территорию США временно запрещен.

При этом в Белом доме отметили, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не смогла справиться с проблемой незаконных мигрантов, на которых уходили «миллиарды долларов».

В США буквально на следующий день после инаугурации Дональда Трампа начали массово задерживать нелегальных мигрантов. Операции проводит американская иммиграционная и таможенная полиция. После задержания мигрантов депортируют из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мексика отказала США в приеме самолета с нелегалами. Для депортации требуется разрешение от принимающий страны.