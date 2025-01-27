Президент Колумбии выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

В Америке буквально на следующий день после инаугурации Дональда Трампа начали массово задерживать нелегалов.

Президент Колумбии выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Barros

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Президент Колумбии Густаво Петро выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США. Об этом говорится на странице правительства страны в соцсетях.

Ранее Петро не стал принимать депортированных, Колумбия развернула в воздухе два военных борта Штатов с нелегалами. Тогда президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на все товары, ввозимые из южноамериканской страны. После этого депортированных решили принять. Привезут их, в том числе на самолете президента Колумбии.

Дональд Трамп против нелегальных мигрантов

Трамп сразу после инаугурации подписал указ, согласно которому въезд мигрантов на территорию США временно запрещен.

При этом в Белом доме отметили, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не смогла справиться с проблемой незаконных мигрантов, на которых уходили «миллиарды долларов».

В США буквально на следующий день после инаугурации Дональда Трампа начали массово задерживать нелегальных мигрантов. Операции проводит американская иммиграционная и таможенная полиция. После задержания мигрантов депортируют из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мексика отказала США в приеме самолета с нелегалами. Для депортации требуется разрешение от принимающий страны.

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