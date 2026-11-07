«Голоса в голове»: у Белого дома задержали угрожавшего Трампу мигранта с оружием

У Белого дома задержали угрожавшего Трампу вооруженного нелегала из Венесуэлы

Сотрудники Секретной службы США арестовали нелегала из Венесуэлы, который разъезжал по столице на угнанном автомобиле с тремя единицами огнестрельного оружия. Об этом говорится в заявлении министерства внутренней безопасности (DHS).

Инцидент произошел на Конституционной авеню в Вашингтоне. Сотрудники спецслужбы обратили внимание на подозрительное поведение мужчины в припаркованной машине. При проверке он заявил офицерам, что слышит в голове голоса, которые приказали ему приехать в столицу и убить президента США Дональда Трампа. Выяснилось, что автомобиль числится в угоне, а сам подозреваемый признался в наличии оружия.

При осмотре салона стражи порядка обнаружили три единицы огнестрельного оружия, включая винтовку, а также десятки патронов. Задержанным оказался нелегальный иммигрант из Венесуэлы Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос. Ему предъявлен целый ряд обвинений: от ношения винтовки вне дома и незаконного хранения оружия и боеприпасов до угона и кражи. В настоящее время он находится под стражей в Службе маршалов США, куда его поместили по запросу иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

«Благодаря нашим храбрым сотрудникам Секретной службы этот нелегальный иммигрант с тремя единицами огнестрельного оружия в машине был арестован возле Белого дома, прежде чем смог причинить кому-либо вред. Помимо угроз президенту Трампу, он — нелегал из Венесуэлы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — заявил министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.

Директор Секретной службы США Шон Карран в свою очередь отметил возросший уровень угроз. По его словам, сотрудники ведомства продолжат наращивать усилия по проактивному расследованию и выявлению лиц, представляющих опасность, чтобы пресекать их действия еще до прибытия в Вашингтон.

Известно, что Кринос незаконно пересек границу США через Техас еще в марте 2024 года. Тогда пограничная служба задержала его, однако администрация Джо Байдена приняла решение выпустить мигранта в страну.

На фоне многочисленных угроз в адрес президента США спецслужбам приходится идти на беспрецедентные меры безопасности. Так, в июле Дональд Трамп был вынужден тайно покинуть Турцию после саммита НАТО, спрятавшись в тележке для авиационного питания.

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