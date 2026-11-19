Принято решение об организации выставки «Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора». Она будет посвящена торжественным выездам императорской фамилии и истории коневодства в России и пройдет на ВДНХ. Главным партнером станет Государственный Эрмитаж.

«Экспозиция станет масштабным выставочным проектом, организованным Москвой вместе с Государственным Эрмитажем. Она пройдет с апреля по октябрь 2027 года в павильоне № 1 “Центральный”. Экспозиция расскажет о парадных и дорожных выездах императорского двора и об истории российского коневодства», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Торжественные выезды императорской фамилии были важнейшей частью различных государственных церемоний — от коронации до похорон. Тщательно расписанный ритуал поддерживал в народе ощущение величия и пафоса императорской власти. На это не жалели средств, и потому наборы церемониальной упряжи и аксессуаров и сегодня поражают своим богатством и красотой.

На выставке представят свыше 700 экспонатов, в том числе предметы живописи и графики, скульптуры, декоративно-прикладного и ювелирного искусства, быта и техники.

«Часть экспозиции составят предметы, которые монархи брали с собой в путешествия для удобства и развлечения. Например, дорожная мебель, каретные часы и шахматы», — сообщил мэр Москвы.

Ключевыми экспонатами выставки станут исторические карета Екатерины II и сундук-трансформер Александра III, а также современная копия большой императорской короны, созданная в 2012-м мастерами компании «Ювелирная группа “Смоленские бриллианты”».

Для более глубокого погружения в атмосферу эпохи экспозицию дополнит ряд интерактивных решений.

Ожидается, что выставка «Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора» на ВДНХ привлечет около 350 тысяч посетителей. Экспозиция станет четвертым масштабным выставочным проектом, реализуемым в павильоне № 1 «Центральный», который сегодня посещают в среднем 2,5 тысячи человек в день.

Ранее здесь были организованы:

— с 21 ноября 2024 года по 16 июля 2025-го — экспозиция Государственной Третьяковской галереи, в которой были представлены работы мастеров 1930-1950-х годов, в том числе живопись Георгия Нисского, Александра Герасимова, Аркадия Пластова, Василия Яковлева и Александра Дейнеки, а также скульптуры Ивана Шадра и Исидора Фрих-Хара (выставку посетили свыше 120 тысяч человек);

— с 5 сентября 2025 года по 1 февраля 2026-го — выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая стала одним из главных культурных событий, представив эволюцию облика столицы через живопись, графику и скульптуру (выставку посетили свыше 330 тысяч человек);

— с 10 сентября 2026 года по 17 января 2027-го — выставка «Искусство сцены. Академическая живопись», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации, которая объединила 32 музея из 12 городов России.