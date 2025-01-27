Задержано судно в связи с повреждением кабеля в Балтийском море

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 18 0

Операцию провела прокуратура Швеции. Накануне же премьер-министр Латвии назвала предварительную причину произошедшего.

Задержано судно в связи с повреждением кабеля в Балтийском море

Фото: www.globallookpress.com/Pu Xiaoxu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прокуратура Швеции задержала судно в связи с повреждением кабеля в Балтийском море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Начато предварительное расследование по факту возможной серьезной диверсии после предполагаемого повреждения кабеля связи, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море», — уточняется в сообщении силовиков.

Меж тем, накануне латвийский премьер Эвика Силиня подтвердила, что, вероятнее всего, кабель был поврежден посредством внешнего воздействия. Ее слова цитирует The Washington Post.

«Мы также определили, что, скорее всего, он был поврежден извне и повреждения довольно значительные», — говорит чиновник.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии заявили о новом повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Уточняется, что Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) зафиксировал перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд.

Тем временем, европейские СМИ со ссылкой на представителей ряда западных служб безопасности отмечают, что за повреждением подводных кабелей в Балтийском море стоят несчастные случаи, а не российский саботаж, как считают в Европе.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:37
Подозреваемые в убийстве жителя Владивостока задержаны спустя 30 лет
1:17
Задержано судно в связи с повреждением кабеля в Балтийском море
0:57
«Чувствовала себя грязной и использованной»: Канье Уэста обвинила бывшая возлюбленная
0:37
Житель Москвы отправится в тюрьму из-за вождения в нетрезвом виде
0:17
Президент Колумбии выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США
23:57
Крем из говяжьего жира: чем опасен новый бьюти-тренд

Сейчас читают

«Это неправильно»: Караулова о Брухуновой, высмеявшей девушек с поддельными сумками
Три разведчика ВС РФ удержали позицию у Малой Локни под огнем пулеметов ВСУ
«Существует очень давно»: Лариса Рубальская рассказала о собственном бизнесе
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год