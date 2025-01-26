В Латвии заявили о новом повреждении подводного кабеля в Балтийском море

По данным местных СМИ, есть основания полагать, что инцидент произошел из-за «внешнего воздействия».

Проложенный по дну Балтийского моря оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией получил повреждения, вероятно, из-за «внешнего воздействия». Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на владеющий кабелем Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC).

Уточняется, что компания зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд. При этом якобы есть основания полагать, что кабель поврежден в результате внешнего воздействия.

Также сообщается, что власти республики уже проинформированы о случившемся, а латвийские правоохранители возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Тем временем премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала совещание министерств и ведомств в связи с инцидентом, а экипаж латвийского патрульного корабля обследовал район возможного повреждения кабеля и досмотрел судно Michalis San, следующее в Россию.

На днях газета The Washington Post со ссылкой на представителей европейских и американских служб безопасности сообщила, что за повреждением подводных кабелей в Балтийском море стоят несчастные случаи, а не российский саботаж, как считают в Европе.

В статье говорится, что проведенные расследования не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей на морском дне и обрыве кабелей, делали это намеренно или по указанию Москвы.

Также отмечается, что все собранные улики и доказательства, включая перехваченные сообщения и секретные разведданные, указывают на несчастные случаи, ставшие результатом неопытности экипажей и плохого обслуживания судов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Запад винит Россию в порче инфраструктуры на Балтийском море.