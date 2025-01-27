Против заведующей кафедрой вуза в Донецке возбудили дело о взятке

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Хорошая оценка для студентки обошлась в 45 тысяч рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Ворошиловскому району Донецкой народной республики возбудили уголовное дело в отношении руководителя кафедры высшего учебного заведения. Ее подозревают в получении взятки. Об этом стало известно 27 января, в понедельник, из сообщения пресс-службы Следственного комитета ДНР.

«По версии следствия, с ноября 2022 года по июнь 2023 года на банковскую карту подозреваемой от одного из сотрудников учебного заведения, действующей в интересах студентки, поступил денежный перевод в размере 45 тыс. рублей. Указанная сумма предназначалась за получение обучающейся положительной оценки при сдаче государственного итогового экзамена без проверки фактических знаний», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации, женщина была допрошена по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — получение взятки должностным лицом через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Однако она отрицает свою вину.

Преступление было раскрыто в результате совместной работы следователей Следственного комитета России по ДНР и оперативных сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России «Донецкое».

Мера пресечения для подозреваемой — подписка о невыезде и надлежащее поведение.

В Следственном комитете ДНР сообщили, что в настоящее время проводится работа по сбору и закреплению доказательств правонарушения. Действия других причастных лиц также будут оценены с правовой точки зрения.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
«Жить по-человечески»: итоги выборов в Белоруссии
13:05
Против заведующей кафедрой вуза в Донецке возбудили дело о взятке
12:40
Хабиб исполнил песню «От Волги до Енисея» группы «Любэ»
12:33
В Филадельфии автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов
12:20
«Слишком много авантюр»: сколько США заработали на войне на Украине
12:05
Зацепер-подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

Сейчас читают

«Не патриот, а вор и отец уклониста»: компромат из офиса Зеленского бьет по Порошенко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год