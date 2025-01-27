Против заведующей кафедрой вуза в Донецке возбудили дело о взятке

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Ворошиловскому району Донецкой народной республики возбудили уголовное дело в отношении руководителя кафедры высшего учебного заведения. Ее подозревают в получении взятки. Об этом стало известно 27 января, в понедельник, из сообщения пресс-службы Следственного комитета ДНР.

«По версии следствия, с ноября 2022 года по июнь 2023 года на банковскую карту подозреваемой от одного из сотрудников учебного заведения, действующей в интересах студентки, поступил денежный перевод в размере 45 тыс. рублей. Указанная сумма предназначалась за получение обучающейся положительной оценки при сдаче государственного итогового экзамена без проверки фактических знаний», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации, женщина была допрошена по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — получение взятки должностным лицом через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Однако она отрицает свою вину.

Преступление было раскрыто в результате совместной работы следователей Следственного комитета России по ДНР и оперативных сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России «Донецкое».

Мера пресечения для подозреваемой — подписка о невыезде и надлежащее поведение.

В Следственном комитете ДНР сообщили, что в настоящее время проводится работа по сбору и закреплению доказательств правонарушения. Действия других причастных лиц также будут оценены с правовой точки зрения.