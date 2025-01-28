«Я его фанатка»: Барбара Де Рехиль про знакомство с Александром Петровым

Мексиканская звезда и российский сердцеед впервые встретились на съемках фильма «Василий», в котором сыграли главных героев.

Мексиканская актриса Барбара Де Рехиль считает себя фанаткой российского коллеги Александра Петрова. Оказалось, что артистка не стала перед съемками фильма «Василий» знакомиться с биографией своего партнера, потому что боялась ощущения неловкости. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

«Я посмотрела и поняла, что он красавчик. Сейчас я его фанатка. И считаю, что хорошо, что вышло так. Потому что если бы я знала, кто это, я бы нервничала на съемках. Я с ним просто здоровалась и понимала, что он красивый», - делится первыми впечатлениями звезда.

Однако, после работы на съемочной площадке, Барбара Де Рехиль поняла, что совершенно зря переживала. Актриса убеждена, что Петров — профессионал своего дела.

«Когда мы снимались, я поняла, что он хороший актер. Я смотрела ему в глаза и понимала, что он потрясающий. Я словно чувствовала что-то. Он мои друг, он хороший актер», — добавила мексиканская звезда.

Две страны, два стиля, две киношколы. Россия и Мексика. Один брат Коля — избалованный авантюрист, способный обмануть самый опасный в Мексике мафиозный картель. Второй — Вася, простой преподаватель ОБЖ в школе, разлученный с братом в детстве. Узнав о родственнике, Василий решает прийти к нему на помощь, а ведь на кону — тихая размеренная жизнь. Оказалось, смена обстановки и новая любовь в виде Бониты, которую сыграла Барбара Де Рехиль — то, что было нужно главному герою.

Более подробно о том, приняла ли Мексика Александра Петрова, почему местные жители мечтали с ним познакомиться, как мужская половина съемочной группы брала себя в руки при появлении на площадке такой красавицы, как Барбара. Почему она появилась впервые перед ним с охранником и в окружении овчарок, какие открытия мексиканка сделала в русском языке, почему обожает Россию, а также куда Барбара попросила Александра Петрова обязательно ее пригласить, смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.