Будет только хуже. Почему не стоит чистить уши ватными палочками или содой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 33 0

Врач Маневич: уши не стоит чистить ватными палочками или оливковым маслом

главные ошибки россиян при чистке ушей

Фото: 5-tv.ru

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Врач-оториноларинголог назвал самый правильный способ.

Ватные палочки — не единственное средство, которым люди предпочитают чистить уши. Некоторые используют перекись водорода, уксус, соду и оливковое масло. Однако все эти способы небезопасны, рассказал изданию Газета.ру врач-оториноларинголог Игорь Маневич.

«Перекись водорода, уксус, сода или оливковое масло не являются безопасными, так как могут вызывать химические ожоги, аллергии или раздражение кожи. Любые дополнительные средства для чистки ушей допустимы только по рекомендации врача», — отметил эксперт.

Чистка ушей ватными палочками тоже может привести к неприятным последствиям: скоплению серы, образованию пробок, повреждению кожи слухового прохода и даже травме барабанной перепонки.

Маневич подчеркнул, что уши способны самоочищаться. Во время жевания, разговора или зевания наши челюсти двигаются, что помогает ушной сере вместе с частицами мусора и грязи выходить наружу.

Для поддержания гигиены достаточно очищать ушную раковину и начальную часть слухового прохода влажным полотенцем после душа, тщательно высушивая кожу. Использование мыла нежелательно, поскольку оно может вызвать раздражение.

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