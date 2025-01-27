От растирания спиртом до йодных сеток: самые опасные народные методы лечения детей

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Врач Даутова: детей нельзя растирать спиртом и уксусной кислотой

самые опасные народные методы лечения детей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Если вы не хотите причинить вред ребенку, то лучше не использовать эти способы.

Некоторые народные методы лечения могут быть не только неэффективными, но и опасными для здоровья, особенно для детей. Об этом рассказала изданию Газета.ру педиатр Елизавета Даутова.

Так, специалист назвала растирание спиртом и уксусной кислотой одним из опасных методов. У детей кожные покровы тоньше, поэтому растирание может привести к всасыванию токсичных веществ, ожогам и раздражению кожи, а также к вдыханию паров спирта и уксусной кислоты, что может привести к отравлениям.

Ингаляции горячим паром часто вызывают ожоги дыхательных путей и гиперсекрецию слизи, ухудшая состояние ребенка. Применение сока лимона, чеснока и лука при насморке может привести к аллергической реакции, кровотечениям и ожогам.

Перцовые пластыри, йодные сеточки, горячие банки также могут вызвать ожоги. Соляные пещеры могут привести к бронхоспазму из-за вдыхания мелкодисперсной соли, отмечает Даутова.

Кроме того, при применении травяных настоек важно учитывать возраст ребенка и индивидуальную непереносимость компонентов. Мед же является единственным народным средством с доказательной базой. Однако он, а также имбирь, шалфей, малина, эвкалипт, брусника, солодка, ромашка могут вызывать аллергические реакции и затруднение дыхания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие признаки говорят о нехватке железа.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.13
-1.13 102.75
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:30
«Советую две в день съедать»: Юрий Антонов рассказал, как повышает потенцию
0:10
«Столько драмы было»: Алсу пришлось терпеть боль ради нового имиджа
23:55
От растирания спиртом до йодных сеток: самые опасные народные методы лечения детей
23:37
Наталья Бочкарева назвала «никчемными» женщин, посвятивших себя детям
23:18
Будет только хуже. Почему не стоит чистить уши ватными палочками или содой
23:00
Лучше начинать летом. Врач рассказал, как правильно закаляться

Сейчас читают

«Не патриот, а вор и отец уклониста»: компромат из офиса Зеленского бьет по Порошенко
«Он же брат мне»: что объединяет россиян и мексиканцев
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год