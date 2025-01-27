Дом принцессы Дианы перейдет по наследству британскому актеру

Молодой человек происходит из рода Спенсеров, которому на протяжении 500 лет принадлежит поместье.

Поместье Элторп, где принцесса Диана провела детство, достанется по наследству ее племяннику, британскому актеру Луи Спенсеру. Об этом сообщает Mirror.

Уточняется, что поместье площадью более 13 тысяч акров принадлежит семье Спенсер на протяжении более 500 лет. По этой причине собственность перейдет к сыну графа Спенсера, брата принцессы Дианы. Несмотря на то, что у Луи Спенсера есть три старшие сестры, новым владельцем недвижимости станет именно он, так как по закону поместье передается старшему сыну.

Известно, что Луи Спенсер вместе с сестрами рос в южноафриканском Кейптауне, позднее учился в университете Эдинбурга. Мужчина ведет скрытный образ жизни, при этом его считают очень талантливым актером с блестящим будущим.

В начале января стало известно, что одной из жертв теракта в Новом Орлеане оказался 31-летний Эдвард Петтифер — пасынок бывшей няни принцев Уильяма и Гарри. Женщина по имени Тигги Легг-Бурк воспитывала наследников британской короны с 1993 по 1999 год, фактически заменив им мать, принцессу Диану, после ее трагической гибели в 1997 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп считал принцессу Диану «идеальной трофейной женой» и пытался ухаживать за ней после ее развода с Чарльзом (ныне король Карл III).