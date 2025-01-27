«Сбегу в лес»: жена Омарова психует перед родами

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Жена Курбана Омарова сильно нервничает перед родами

«Сбегу в лес»: жена Омарова психует перед родами

Фото: Instagram*/zimamoscow

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Молодая блондинка поделилась подробностями своего состояния на последних сроках беременности.

Жена Курбана Омарова сильно нервничает в последние дни перед появлением на свет их первого ребенка. Об этом пишет 7Дней.ru.

Валерия ежедневно делится с подписчиками своими переживаниями и признается, что очень боится наступления «дня икс». По словам 23-летней блондинки, ей кажется, что она не готова стать мамой. На фоне постоянной тревоги она даже потеряла сон.

«Боюсь так, что не сплю ночами! Даже Курбану сказала, что просто сбегу в этот день… хоть в лес! Без боя не дамся. Мне когда кровь из вены берут, сижу нашатырь нюхаю, а тут целое событие», — цитирует издание жену Омарова.

Ранее Валерия написала, что прошлый год стал судьбоносным для нее, так как она стала «невероятно счастливой замужней женщиной». По словам жены Омарова, их семья только набирает обороты, и в 2025 году произойдет самое большое чудо в их жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему молодя жена Курбана Омарова не проверяет его телефон.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.13
-1.13 102.75
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Лучше начинать летом. Врач рассказал, как правильно закаляться
22:46
Редкий случай заражения человека птичьим гриппом выявили в Британии
22:33
«Сбегу в лес»: жена Омарова психует перед родами
22:16
Дом принцессы Дианы перейдет по наследству британскому актеру
21:58
На Украине возбудили уголовное дело против министра обороны Умерова
21:39
Страдающий онкологией Кушанашвили тайно женился

Сейчас читают

«Не патриот, а вор и отец уклониста»: компромат из офиса Зеленского бьет по Порошенко
«Он же брат мне»: что объединяет россиян и мексиканцев
«Мой дядя умер у станка от голода»: истории переживших блокаду ленинградцев
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год