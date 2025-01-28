«Столько драмы было»: Алсу пришлось терпеть боль ради нового имиджа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Певица Алсу продолжает вносить смелые изменения в свой имидж

алсу проколола ухо

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Будучи в браке, артистка не могла позволить себе ничего подобного.

Певица Алсу решила добавить интересных деталей в свой образ и сделала дополнительный прокол в левом ухе. Об изменениях во внешности артистки пишет 7Дней.ru.

Осенью минувшего года знаменитость набила татуировку на шее. Такое решение было принято после тяжелого развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Алсу хотелось попрощаться с прошлым и начать новую жизнь. Рисунок на теле мог в этом помочь, ведь раньше она не могла позволить себе ничего подобного.

«Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты», — описала артистка свой поход в тату-салон.

Вновь настало время перемен. Алсу пришла вместе с подругой в салон и, хотя изначально не планировала ничего делать, все же вышла оттуда с новой сережкой. Пришлось немного потерпеть, однако результат того стоил: теперь в левом ухе певица сможет носить «гвоздик» с бриллиантом.

«А столько драмы было», — смеясь, отметила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Решетова высмеяла Алсу на сцене

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