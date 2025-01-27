Редкий случай заражения человека птичьим гриппом выявили в Британии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Житель графства Уэст-Мидлендс подхватил инфекцию от пернатых на ферме.

Редкий случай заражения человека птичьим гриппом выявили в Британии

Фото: 5-tv.ru

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Редкий случай заражения человека птичьим гриппом зафиксировали в Великобритании. Об этом сообщили в британском агентстве по здравоохранению (UKHSA).

Уточняется, что в графстве Уэст-Мидлендс местный житель подхватил грипп A(H5N1) в результате долгого контакта с зараженными птицами на ферме.

В агентстве отметили, что передача птичьего гриппа от пернатых человеку — это большая редкость. В Великобритании было зафиксировано лишь несколько таких случаев. В связи с этим, подчеркнули в UKHSA, риск для населения заразиться птичьим гриппом «по-прежнему очень низок».

Отмечается, что сам зараженный британец чувствует себя хорошо и лечится в отделении инфекционных заболеваний.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила, что случаев перехода птичьего гриппа на людей становится все больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке расследуют причины массовой вспышки гепатита B и C.

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