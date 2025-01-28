Боевики наркокартеля обстреляли пограничников США в Техасе

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Преступники прикрывали пытающихся пробраться в страну нелегалов.

Боевики наркокартеля обстреляли пограничников США в Техасе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевики одного из наркокартелей Мексики обстреляли агентов спецпатруля на границе с США. Об этом рассказал корреспондент Fox News Билл Мелугин в соцсетях.

Инцидент произошел вблизи города Фронтон в Техасе. Известно, что предполагаемые члены наркокартеля прикрывали группу нелегальных иммигрантов, которые пытались переправиться через реку Рио-Гранде.

По данным журналиста, пограничники открыли ответный огонь. Сообщается, что жертв ни с той, ни с другой стороны нет, а попытка нелегалов попасть на территорию США провалилась.

Дональд Трамп против нелегальных мигрантов

Трамп сразу после инаугурации подписал указ, согласно которому въезд мигрантов на территорию США временно запрещен.

При этом в Белом доме отметили, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не смогла справиться с проблемой незаконных мигрантов, на которых уходили «миллиарды долларов».

В США буквально на следующий день после инаугурации Трампа начали массово задерживать нелегальных мигрантов. Операции проводит американская иммиграционная и таможенная полиция. После задержания мигрантов депортируют из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Колумбии выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.13
-1.13 102.75
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:35
Эксперт оценил вероятность выхода Калифорнии из состава США
3:15
Посетителей и сотрудников «Воронцовских бань» эвакуировали в Москве
3:10
Следствие установило истинную причину смерти Яниса Тиммы
2:50
Боевики наркокартеля обстреляли пограничников США в Техасе
2:30
В Киеве снесли памятник ученому Павлову
2:10
ФАС требует от издательства «Просвещение» 2 миллиарда рублей

Сейчас читают

«Не патриот, а вор и отец уклониста»: компромат из офиса Зеленского бьет по Порошенко
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Золотую судью» Хахалеву задержали в аэропорту Баку
Не целят, а вредят: какой вред экстрасенсы-мошенники наносят здоровью клиентов

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год