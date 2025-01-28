Поможет избежать геморроя? Правда ли мужчинам стоит ходить в туалет сидя

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 17 0

Врач Моисеенко: некоторым мужчинам полезнее ходить в туалет сидя

Врач ответил, правда ли, что мужчинам лучше ходить в туалет сидя

Фото: 5-tv.ru

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Врач прокомментировал популярные мифы на эту щепетильную тему.

Некоторым мужчинам полезнее ходить в туалет сидя. Об этом рассказал уролог-андролог Алексей Моисеенко в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, нет однозначного ответа на вопрос о том, в какой позе стоит мужчинам ходить в туалет. Поэтому это личный выбор каждого.

Однако есть несколько наблюдений и предположений на этот счет. Например, говорят, что в сидячем положении тазовое дно более расслаблено, и это облегчит процесс мочеиспускания.

Кроме того, в таком положении меньше риск получить простатит и геморрой. Дело в том, что в стоя у мужчины повышается давление в области малого таза, говорят некоторые ученые. Врач опроверг данное высказывание.

«Гораздо важнее для здоровья мужчин соблюдать другие правила: достаточное потребление воды, регулярную физическую активность, здоровое питание и своевременное обращение к врачу при возникновении проблем», — подчеркнул уролог.

Моисеенко отметил, что каждый имеет свои физиологические и анатомические особенности, которые могут влиять на процесс мочеиспускания. Поэтому такой вариант опорожнения стоит рассмотреть, если в этой области имеются проблемы.

«Однако для здоровых мужчин разница в эффективности опорожнения не так значительна», — рассказал врач.

При этом именно сидячая поза поможет избавиться от запора, говорит специалист. Особенно если использовать специальный стул, поднимающий колени.

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