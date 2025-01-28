«Теперь под защитой»: Матвиенко призвала повышать уровень жизни людей в новых регионах РФ

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Председатель Совфеда обсудила сегодня с главой ДНР социально-экономическое развитие республики.

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

Повышение уровня жизни граждан новых регионов страны и развитие инфраструктуры на этих территориях — в числе приоритетных задач, которые стоят перед властями. Об этом сегодня сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

По ее словам, сейчас особое внимание должно быть уделено также плавной интеграции субъектов в правовую и социально-экономическую систему России.

«Все, кто проживает на этих территориях, — это героические люди, которые переносят стойко все эти испытания, зная, что теперь они под защитой России. Но очень важно, чтобы повышался уровень их жизни, благоустроенность, благосостояние. Вот это главная ответственность всех органов власти, в первую очередь региональных, ну и, конечно, федеральных», — сказала Матвиенко.

Одним из эффективных методов развития территории глава ДНР считает привлечение дополнительных кадров. Особенно в сфере образования.

Так, Денис Пушилин обратился к председателю Совфеда с просьбой помочь в решении жилищного вопроса для педагогов, которые согласны на переезд в новые регионы.

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