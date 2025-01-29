«Считай, я там был»: что осознал Юрий Куклачев после клинической смерти

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 51 0

Юрий Куклачев дал первое интервью после клинической смерти

Что осознал Юрий Куклачев после клинической смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Весной прошлого года артист пережил две остановки сердца.

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев дал первое интервью после перенесенного инфаркта. В разговоре с ведущей Анастасией Балашовой он признался, что во время операции держался за жизнь до последнего.

«Смерть была прям рядом. Уже, считай, я там был — одна нога там, другая здесь. У меня была такая уверенность, что я буду жить», — рассказал артист.

По словам Куклачева, именно в тот момент он осознал важную вещь: ранее с помощью программы «Школа доброты» он помогал детям раскрывать природные способности, тренировать наблюдательность, трудолюбие, целеустремленность, но теперь в жизни Куклачева появилась еще одна цель — стать наставником взрослого поколения.

«Я понял, что это должна быть академия, я должен начать разговаривать со взрослыми, я должен объяснить то, что я понял», — отметил артист.

Куклачев подметил, что в Советском Союзе продвигали правильные ценности. По его словам, нужно продолжать воспитывать детей в таком духе.

«В СССР идешь по улице и висит плакат: «Ум, честь, совесть, мир, дружба». Нас воспитывали на таких вот аффирмациях. А сейчас идешь по улице и читаешь: «Бери от жизни все», — вспоминает он.

Артист также расстроен тем, что на данный момент образовательные учреждения уделяют мало времени воспитанию молодого поколения. По словам Куклачева, образование без воспитания — это «меч в руках сумасшедшего».

«Мы можем воспитать бессердечного, бездушного, хладнокровного, бессовестного человека, который может растолкать локтями, пролезть во власть», — заключил он.

Весной прошлого года на концерте в честь собственного юбилея Куклачев внезапно почувствовал острую боль в области сердца. Его госпитализировали с обширным инфарктом и экстренно прооперировали.

Артист перенес трехчасовое хирургическое вмешательство. Ему поставили сразу пять стентов без наркоза. Во время операции дрессировщик пережил две остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рассказала о состоянии своего отца после инсульта.

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