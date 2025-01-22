«Очень плох»: Волочкова о состоянии своего отца после инсульта

У Анастасии, как известно, не самые простые отношения с родственниками.

Экс-балерина Большого Театра Анастасия Волочкова поделилась тем, что у нее получилось восстановить контакт родителями, которые живут в Санкт-Петербурге. При этом звезда заявила, что ее отец болеет и его состояние крайне плохое.

«Я съездила к папе. Он, к сожалению, уже очень плох. 17 лет он не говорит ничего, не двигается. Понимаете, спортсмен, после инсульта. В 60 лет его накрыло», — объясняет Волочкова в беседе с MK.

Перед наступлением Нового года звезде удалось наладить отношения с мамой, чем она радостно делилась с общественностью. В течение многих лет артистка находилась в конфликте с родным человеком и винила женщину в собственных проблемах.

«Понимаете, когда появляется некий момент зависти, когда мама думает, что все, что принадлежит мне — начиная от славы, короны, должно принадлежать ей…», — говорит Анастасия.

В компании дочери и матери Волочкова до начала года провела время, и в итоге родственники пришли к взаимопониманию. Она заверила, что теперь в семье очень хорошие отношения.

При упоминании дочери Ариадны, которой уже 19 лет, балерина разоткровенничалась. Ранее она не слишком по-доброму отозвалась о друге звездной наследницы, поэтому девушка обиделась. Однако сейчас и с подрастающим поколением контакт наладился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Волочковой Ариадна поделилась реакцией матери на ее жениха.