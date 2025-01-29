Собянин: на бывшем Тушинском аэродроме в Москве построили школу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Для учащихся и педагогов здесь предусмотрены удобные кабинеты, а также креативное пространство по типу университетского кампуса.

Собянин: на бывшем Тушинском аэродроме в Москве построили школу

Фото: М. Мишина/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве завершено строительство новой школы, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Проект стал победителем столичной премии в области архитектуры и строительства за 2023 год.

«В здании на Волоколамском шоссе создано комфортное и безопасное пространство для обучения 825 ребят», — отметил Собянин.

Для учителей и учеников в школе созданы универсальные и специализированные кабинеты, а также пространство, напоминающее университетский кампус, с оборудованными лабораторно-исследовательскими комплексами.

Центром школьного здания стал атриум, который можно использовать как актовый зал для проведения массовых общешкольных мероприятий. Также была благоустроена территория: проложены беговые дорожки, построены площадки для занятий различными видами спорта, а также учебно-опытная площадка с теплицами.

Школа станет частью московского школьного комплекса № 58 и примет своих учеников в наступающем учебном году.

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