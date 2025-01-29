ВС РФ установили триколор над освобожденной Новоелизаветовкой в ДНР

Российский флаг развевается теперь над Новоелизаветовкой. Наши военные освободили еще один населенный пункт в ДНР.

Начали атаку с воздуха, над боевиками зависли наши ударные беспилотники, после нескольких точных сбросов заработала артиллерия, накрыв ВСУ плотным огнем. Не дав врагу опомниться, на позиции зашли штурмовые отряды. И провели зачистку, ликвидировав тех, кто не желал сдаваться.

Отметим, взятие под контроль Новоелизаветовки открывает новые возможности для продвижения к границе Днепропетровской области. До нее остается чуть больше десяти километров.

А так наши беспилотники перехватывают украинские ударные дроны в соседней ЛНР. У нас есть уникальные кадры воздушной дуэли. Накрывают БПЛА сетями, после чего дрон уже не держится в небе.