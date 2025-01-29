Помочь сердцу: четыре диеты для повышения качества жизни

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Диетолог Стародубова: Скандинавская диета снижает общую смертность

Названы четыре диеты для повышения качества жизни

Фото: www.globallookpress.com/© IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

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Гармоничный рацион способствует первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Сбалансированное питание необходимо для предотвращения инфекционных заражений и поддержания здоровья организма, заявила замдиректора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова. В беседе с aif.ru она обозначила четыре типа питания, способствующих долголетию.

Один из наиболее распространенных принципов выстраивания полезного рациона — средиземноморская диета. В ее процессе ежедневно необходимо потреблять цельнозерновые продукты, зелень, овощи и фрукты.

Рекомендуется также в достаточной мере есть орехи, семена, птицу, рыбу и растительное масло. По словам эксперта, не запрещаются и сладости, красное мясо, вино, но они допустимы в малом количестве.

«Доказано, что приверженность средиземноморской диете в сочетании с физической активностью позволяет предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей», — отмечает специалист.

Стародубова уверена, что данная диета снизит возникновение повторных инфарктов и инсультов. В пример она привела Лионское 46-месячное кардиологическое исследование, при котором сердечная смертность уменьшилась при средиземноморской диете.

Вторым эффективным способом помочь сердечно-сосудистой системе Антонина назвала комбинированную DASH-диету. Ее суть заключается в меньшем употреблении соли и включении больших объемов овощей и молочной продукции с пониженной жирностью.

«По сравнению с обычным рационом в ней меньше общего и насыщенного жиров и холестерина, а также выше содержание белка и пищевых волокон, более разнообразный микроэлементный состав рациона — больше источников калия, кальция, магния», — сказала Стародубова.

Доступную для россиян скандинавскую или «нордическую» диету также оценила эксперт. Такой рацион состоит из еды, которую можно легко купить в европейских регионах: лук, капуста, морковь, яблоки и груши, северные ягоды, а также рыба, яйца и орехи кедра.

«В последние годы появились результаты крупномасштабных исследований, которые показали, что эта диета позволяет снижать общую смертность, сердечно-сосудистую смертность, смертность от онкологических заболеваний, инсультов, инфаркта миокарда и сахарного диабета», — дополняет доктор.

Последней диетой Стародубова назвала MIND, нацеленную на активную работу мозга в борьбе с Альцгеймером и представляющую собой сочетание DASH и средиземноморской диет. Она представлена следующими продуктами: зелень, овощи, орехи, ягоды, бобовые, цельнозерновые, морепродукты, птица, оливковое масло.

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