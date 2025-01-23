«Режим голода»: какие ошибки допускают почти все худеющие

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 150 0

Врач Федоренко: резкое снижение потребляемых калорий замедляет метаболизм

«Режим голода»: ошибки, которые допускают все худеющие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Строгая диета приводит к замедлению метаболизма, потере мышечной массы и дефициту питательных веществ.

Главной ошибкой худеющих людей является выбор слишком строгих диет. Резкое снижение потребляемых калорий приводит к замедлению метаболизма, рассказала кандидат медицинских наук Янина Федоренко.

«В первую очередь не стоит выбирать слишком строгие диеты и резко ограничивать калории. Резкое снижение калорийности рациона может привести к замедлению метаболизма, потере мышечной массы и дефициту питательных веществ. Организм переходит в „режим голода“, замедляется и начинает запасать жир. Лучше снижать калорийность постепенно и сбалансировано», — объяснила эксперт.

Результата не получится достичь, если брать в расчет только калорийность пищи, при этом игнорируя ее состав. Брокколи, содержащая в условные 100 калорий, повлияет на организм иначе, нежели 100 калорий шоколада. Не так важно соблюсти количество калорий, как баланс белка, сложных углеводов, здоровых жиров и клетчатки.

«Пропуск приемов пищи, особенно завтрака, может привести к перееданию в конце дня и нарушению обмена веществ. Регулярное питание помогает поддерживать в норме уровень сахара в крови и контролировать аппетит», — добавила Федоренко.

Правильное питание важно совмещать с занятиями спортом. Таким образом получится не только сжечь калории и нарастить мышцы, но и ускорить метаболизм. Чтобы вес не накапливался, необходимо снизить выброс кортизола. Для этого в жизни должно стать меньше хронического стресса и больше качественного отдыха.

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