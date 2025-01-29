Анну Курникову заметили в США в инвалидном кресле

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Фотографы запечатлели спортсменку около торгового центра вместе с детьми. Что с ней стряслось?

Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле

Фото: Instagram*/annakournikova

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Бывшая российская теннисистка Анна Курникова была замечена в инвалидном кресле. В информационном поле она появляется нечасто, поэтому состояние здоровья спортсменки вызывает всеобщие переживания.

На опубликованных фотографиях 43-летняя Курникова заезжает в торговый центр в Майами (США) на инвалидном кресле. На ее правой ноге видны крепления, устанавливающиеся, как правило, при переломе или при повреждении связок. Несмотря на тревожные снимки, на них Анна пребывает в хорошем настроении.

Сопровождали женщину дочки — семилетняя Люси и четырехлетняя Мария, а также подруги знаменитости. Супруга-певца Энрике Иглесиаса в компании не было.

Сама звезда не поделилась информацией о последних изменениях в состоянии.

Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, и десять лет их отношения оставались в тайне. Теннисистка часто сопровождала Иглесиаса на концертах, прилетала с ним в Россию и выходила на сцену во время выступлений.

От исполнителя Анна родила троих детей: двойняшек Николаса и Люси, а также младшую дочку Марию, в 2017 и 2020 годах соответственно.

Карьеру Курникова завершила в далеком 2003 году. Она является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Дома-2» Виктория Романец сводит тату с именем экс-возлюбленного.

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