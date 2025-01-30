ФСБ задержала агента СБУ в Донецке

В ходе работы по выявлению и пресечению деятельности украинских спецслужб, направленной на сбор разведывательных данных и проведение диверсий, сотрудники Управления ФСБ по Донецкой народной республике задержали жителя Донецка, подозреваемого в шпионаже в пользу киевского режима. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе расследования было установлено, что задержанный собирал и передавал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в Донецкой Народной Республике Службе безопасности Украины.

Следственным отделом Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске готовившего теракт мужчину.