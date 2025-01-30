ФСБ задержала агента СБУ в Донецке

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Его подозревают в шпионаже в пользу киевского режима.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В ходе работы по выявлению и пресечению деятельности украинских спецслужб, направленной на сбор разведывательных данных и проведение диверсий, сотрудники Управления ФСБ по Донецкой народной республике задержали жителя Донецка, подозреваемого в шпионаже в пользу киевского режима. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе расследования было установлено, что задержанный собирал и передавал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в Донецкой Народной Республике Службе безопасности Украины.

Следственным отделом Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске готовившего теракт мужчину.

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