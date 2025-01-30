Афера по-американски: зарубежный маркетплейс заморозил счета наших мастеров

Десятки российских мастеров, которые создают авторские украшения и сувениры, стали жертвами крупной аферы. Американский маркетплейс предложил им размещение товаров на своей площадке, и первое время торговля действительно шла бойко.

Как оказалось, в США наши матрешки и другие изделия с национальным колоритом пользуются особым спросом. Но вот деньги, которые переводили покупатели, до продавцов не дошли. Только по предварительным подсчетам, общая сумма ущерба может составить десятки миллионов рублей. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Шлячкова.

Эти предприниматели хотели продвигать отечественный товар за рубеж, а нарвались на обманщиков. Почти год производители изделий и товаров ручной работы не могут вывести свою прибыль с иностранного маркетплейса.

«Мы не от хорошей жизни пошли на этот сайт, а просто потому, что больше идти было некуда. Я пошла туда, потому что до этого был вариант. Он у меня закрылся. Мне нужно было куда-то вести людей», — сказала пострадавшая Анастасия Киселева.

Анастасия, как и сотни других коммерсантов, вела торговлю через американскую платформу. Какое-то время все шло хорошо: довольные клиенты получали товары, продавцы прибыль. Однако с весны прошлого года производители перестали зарабатывать.

«Я полностью убежден, что они изначально пытались к этому прийти. Потому что, когда начались задержки, Ясин Рехман, совладелец площадки, начал в чате писать людям, что все нормально, все в порядке, продавайте», — сказал пострадавший Станислав Фрицлер.

На сайте указано, что площадка «объединила более 55 тысяч продавцов по всему миру». Интернет-витрину заполнили два десятка миллионов товаров. Завлекающий текст и выдающиеся цифры привлекли и Марию. Она занимается росписью матрешек на заказ. Привычная русским людям деревянная кукла для американцев — экзотика.

«Они в восторге от этих изделий. Там есть коллекционеры, у которых целые коллекции. Это товар, который пользуется спросом за границей. Можно сказать, я потеряла свою целевую аудиторию, потому что в России ее нет», — сказала пострадавшая Мария Мельникова.

Через эту же платформу за границу попадали кузова для радиоуправляемых машинок, которые производятся в Подмосковье. Евгений, владелец производства, рассказал, что не может вывести с аккаунта маркетплейса миллион рублей выручки.

«Деньги мы не получали вообще фактически ни разу. Мы туда зашли, отправили кучу товаров, с учетом стоимости доставки, это далеко недешево. В итоге получилось так, что нам ничего не отдали», — сказал он.

Прямо со станка уже готовые кузова для машин отправляются за океан. Там из них собирают полноценные радиоуправляемые машины. Американцы любят коллекционировать их у себя дома. Правда, вот эта модель, скорее всего, так и останется пылиться здесь.

Точное количество пострадавших определить сложно. В интернете полно отзывов от недовольных. К примеру, вот на этом видео один из предпринимателей почти десять минут рассказывает, как его обманул маркетплейс.

«Многие уже простились с деньгами. Просто хочется чуть-чуть попортить жизнь тем, кто попортил жизнь нам», — сказала пострадавшая Анастасия Киселева.

Тем, кто больше других борется за справедливость, стали поступать угрозы от анонимных пользователей в соцсетях.

«Вы связываетесь с людьми, которые не играют по правилам, к которым вы привыкли. Суды не единственный способ решения проблем. Россия не так далеко, как вы думаете. Это ваше единственное предупреждение. Отступитесь», — говорится в письмах-угрозах.

Адресат этих писем уверен, его запугивают организаторы нечестного маркетплейса — американец Аарон Уоллес и пакистанец Ясин Рехман. Эти двое и раньше занимались грязными делами — размещали на сайтах порочащую репутацию людей информацию, а после — шантажировали.

Теперь же они обманули тысячи мелких производителей со всего мира. Пострадавшие из Москвы уже обратились в посольство Пакистана с требованием начать расследование в отношении Рехманова.