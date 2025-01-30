Пустыня во рту: сухость в ротовой полости может быть признаком иммунного заболевания

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Ревматолог Климкина: сухость во рту может быть признаком иммунного заболевания

Пустыня во рту: сухость слизистых может быть признаком иммунного заболевания

Фото: 5-tv.ru

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Установить точный диагноз может только врач.

Сухость во рту может быть признаком иммунного заболевания. Об этом рассказала информационному агентству URA.RU врач-ревматолог Ирина Климкина.

По словам специалиста, если пациента беспокоит выраженная сухость глаз, ощущение жжения и песка — это признаки болезни Шегрена. Насторожиться стоит и при сильной сухости во рту. Особенно если появляется необходимость запивать сухую пищу жидкостью, чтобы ее проглотить.

«Болезнь Шегрена — хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани, и чаще всего поражаются слезные и слюнные железы», — поясняет медик.

При этом недуге может еще появиться сухость кожи, слизистых оболочек носа, слабость, боль в суставах и мышцах.

Для точной установки диагноза необходимо обратиться к специалисту, уверяет Климкина. Терапия этого заболевания направлена на предотвращение осложнений и снятия симптоматики. Врачи назначают применение искусственных слез и слюны. Важно также тщательно соблюдать гигиену полости рта. В тяжелых случаях могут назначаться иммуносупрессивные средства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, нужно ли принимать добавки и витамины.

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