«Добрый знак»: каким для вас станет 2025 год в финансовом плане

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 972 0

Хиромант рассказал, как определить по руке богатство.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

О финансовом подъеме в 2025 году говорит наличие треугольника на линии жизни. Об этом рассказал хиромант Иван Громов для 5-tv.ru.

По словам эксперта, довольно часто на руках можно встретить знаки, похожие на треугольники, и это очень хороший знак. Особенно стоит обратить внимание на центр линии жизни: именно подобная фигура в этом месте ясно говорит о том, что в этом году у вас появится много денег.

«Треугольник на ладони — это очень хороший добрый знак, который означает какой-то подъем, какое-то приобретение в жизни», — сказал эксперт.

По его словам, если в центре вашей линии жизни есть такой треугольник, то можете не сомневаться в том, что этот финансовый подъем придется как раз-таки на 2025-й год.

«Ищите на своей ладони треугольник и готовьтесь к финансовому взлету», — добавил Громов.

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