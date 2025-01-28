Предупреждение на ладони: кому категорически нельзя употреблять алкоголь

По линиям на правой руке можно узнать, как употребление алкоголя повлияет на жизнь человека. Как это сделать, 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

«Если на руке есть эта линия, то такие люди способны очень быстро под воздействием алкоголя скатиться на самое дно жизни», — рассказал эксперт.

Чтобы понять, о какой линии идет речь, нужно внимательно изучить ладонь правой руки. Если внизу есть линия, которую на видео демонстрирует Иван Громов, то употреблять спиртные напитки лучше не стоит.

«Очень важное правило: чем эта линия длиннее, тем выше у человека потенциальная опасность от алкоголя», — заключил хиромант.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как по линиям на руке определить количество браков. Для начала нужно внимательно изучить область ладони под безымянным пальцем на своей правой руке. А что делать дальше — читайте в нашем материале.