Предупреждение на ладони: кому категорически нельзя употреблять алкоголь

Ответ все время был прямо перед глазами.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa; 5-tv.ru
По линиям на правой руке можно узнать, как употребление алкоголя повлияет на жизнь человека. Как это сделать, 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.
«Если на руке есть эта линия, то такие люди способны очень быстро под воздействием алкоголя скатиться на самое дно жизни», — рассказал эксперт.
Чтобы понять, о какой линии идет речь, нужно внимательно изучить ладонь правой руки. Если внизу есть линия, которую на видео демонстрирует Иван Громов, то употреблять спиртные напитки лучше не стоит.
«Очень важное правило: чем эта линия длиннее, тем выше у человека потенциальная опасность от алкоголя», — заключил хиромант.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как по линиям на руке определить количество браков. Для начала нужно внимательно изучить область ладони под безымянным пальцем на своей правой руке. А что делать дальше — читайте в нашем материале.
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