Предупреждение на ладони: кому категорически нельзя употреблять алкоголь

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 37 0

Ответ все время был прямо перед глазами.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa; 5-tv.ru

По линиям на правой руке можно узнать, как употребление алкоголя повлияет на жизнь человека. Как это сделать, 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

«Если на руке есть эта линия, то такие люди способны очень быстро под воздействием алкоголя скатиться на самое дно жизни», — рассказал эксперт.

Чтобы понять, о какой линии идет речь, нужно внимательно изучить ладонь правой руки. Если внизу есть линия, которую на видео демонстрирует Иван Громов, то употреблять спиртные напитки лучше не стоит.

«Очень важное правило: чем эта линия длиннее, тем выше у человека потенциальная опасность от алкоголя», — заключил хиромант.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как по линиям на руке определить количество браков. Для начала нужно внимательно изучить область ладони под безымянным пальцем на своей правой руке. А что делать дальше — читайте в нашем материале.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.13
-1.13 102.75
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:50
«Приманит удачу и богатство»: что дарить на китайский Новый год по фэн-шуй
18:38
«Вор и отец уклониста»: офис Зеленского начал «мочить» репутацию Порошенко
18:26
Путин посетил завод АвтоВАЗ в ходе рабочей поездки в Самарскую область
18:21
Уникальную серию словарей-справочников к произведениям Пушкина представили в Москве
18:18
«Не стеснялась в выражениях»: Сати Казанова закатила скандал в аэропорту Стамбула
18:06
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле

Сейчас читают

В этом рождается человек: как Петров готовился к двойной роли в ленте «Василий»
«Это ж срамота»: Татьяна Брухунова угодила в модный скандал
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Я его фанатка»: Барбара Де Рехиль про знакомство с Александром Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год