Суд арестовал экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина по делу о взятке

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 099 0

Бизнесмен признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Анохин признал вину в даче многомиллионной взятки

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин арестован до 29 марта по делу о взятке. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Бизнесмен признал вину в даче взятки в размере 60 миллионов рублей. Кроме того, он согласился сотрудничать со следствием и дал показания против других фигурантов дела. Они, в свою очередь, тоже признали вину.

В ходе заседания Анохин сообщил, что до сих пор занимает пост генерального директора компании «Фонбет». При этом ранее в организации заявляли, что он покинул его в январе.

В процессе слушания следователи сообщили, что Анохин имеет двойное гражданство — России и Мексики, а также вид на жительство в Черногории.

О задержании бизнесмена стало известно 29 января. Он подозревается в даче взятки в размере 60 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов.

По данному делу задержаны еще шесть человек, среди них — заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из Сербии экстрадировали обвиняемого в организации незаконной миграции россиянина.

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